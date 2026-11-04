EQS-AFR: Vonovia SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vonovia SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Vonovia SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



04.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2027

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2027

Ort:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027

Ort:

Hiermit gibt die Vonovia SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.04.2027Ort: https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/ergebnisse-praesentationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.04.2027Ort: https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/results-presentations Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 04.11.2027Ort: https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/ergebnisse-praesentationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 04.11.2027Ort: https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/results-presentations

04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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