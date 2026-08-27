Vienna Insurance Aktie 2188152 / AT0000908504
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27.08.2026 11:34:53
EQS-AFR: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Vienna Insurance GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://group.vig/investor-relations/
Sprache: Englisch
Ort: https://group.vig/en/investor-relations/
Bemerkungen:
VIG Halbjahresfinanzbericht 2026
27.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
|Schottenring 30
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.group.vig
|LEI Code:
|549300JCRU23I1THU176
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2389726 27.08.2026 CET/CEST
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|EQS-AFR: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Release of a Financial report (EQS Group)
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