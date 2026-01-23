VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
23.01.2026 10:30:04
EQS-AFR: Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Verbio SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Verbio SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026
Ort: https://www.verbio.de/investor-relations/berichte-praesentationen-earnings-calls/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026
Ort: https://www.verbio.de/en/investor-relations/reports-presentations-earnings-calls/
23.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verbio SE
|Thura Mark 18
|06780 Zörbig
|Deutschland
|Internet:
|www.verbio.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2263760 23.01.2026 CET/CEST