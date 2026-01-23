Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.01.2026 10:30:04

EQS-AFR: Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

VERBIO Vereinigte BioEnergie
23.12 CHF -0.44%
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Verbio SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

23.01.2026 / 10:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Verbio SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026
Ort: https://www.verbio.de/investor-relations/berichte-praesentationen-earnings-calls/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026
Ort: https://www.verbio.de/en/investor-relations/reports-presentations-earnings-calls/

23.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Verbio SE
Thura Mark 18
06780 Zörbig
Deutschland
Internet: www.verbio.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2263760  23.01.2026 CET/CEST

