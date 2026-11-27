EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: United Labels AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

United Labels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



27.11.2026 / 16:17 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026

Ort:

Hiermit gibt die United Labels AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.11.2026Ort: https://www.unitedlabels.com/investor-relations#finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.11.2026Ort: https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations#finanzberichte

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