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United Labels Aktie 1077775 / DE0005489561

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30.05.2026 08:25:33

EQS-AFR: United Labels AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

United Labels
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EQS Preliminary announcement financial reports: United Labels AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
United Labels AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

30.05.2026 / 08:25 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

United Labels AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)

Language: German
Date of disclosure: May 31, 2026
Address: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte/

Language: English
Date of disclosure: May 31, 2026
Address: https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/financial-reports/

30.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: United Labels AG
Gildenstr. 6
48157 Münster
Germany
Internet: www.unitedlabels.com

 
End of News EQS News Service

2336262  30.05.2026 CET/CEST

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