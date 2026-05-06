EQS-AFR: TUI AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TUI AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

TUI AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG



06.05.2026 / 13:36 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

Hiermit gibt die TUI AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.05.2026Ort: https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy26-q2-h1 Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.05.2026Ort: https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy26-q2-h1

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