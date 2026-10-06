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thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001

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06.10.2026 11:48:11

EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

thyssenkrupp nucera
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

06.10.2026 / 11:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.02.2027
Ort: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.02.2027
Ort: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/investors/publications

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027
Ort: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027
Ort: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/investors/publications

06.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Freie-Vogel-Str. 385 a
44269 Dortmund
Deutschland
Internet: www.thyssenkrupp-nucera.com
LEI Code: 549300T0K3CI2C25SC77

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2411168  06.10.2026 CET/CEST

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