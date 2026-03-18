Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
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18.03.2026 13:45:03
EQS-AFR: Telekom Austria AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Telekom Austria AG
/ Release of Financial Reports
Telekom Austria AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)
Language: German
Address: https://a1.com/de/investor-relations-home/ergebnis-center/jahresfinanzberichte/
Language: English
Address: https://a1.com/investor-relations/results-center/annual-financial-reports/
18.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Telekom Austria AG
|Lassallestrasse 9
|1020 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.a1.group
|End of News
|EQS News Service
|
2293676 18.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Telekom Austria AG
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13:45
|EQS-AFR: Telekom Austria AG: Release of a Financial report (EQS Group)
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13:45
|EQS-AFR: Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
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16.03.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Börse Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Handel in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
06.03.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
02.03.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX Prime mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Telekom Austria AG
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch mit Verlusten. Der deutsche Leitindex zeigt sich derweil wenig bewegt. Die Börsen in Fernost schlossen den dritten Handelstag mit Gewinnen ab.