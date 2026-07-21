Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882ABB1222171Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Airbus-Aktie springt an: Operativer Gewinn soll bis 2029 kräftig steigen
Ölpreise im Bann der Hormus-Krise: Überangebot bremst den Anstieg
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT legen nach schwachen Tagen zu - Das steckt dahinter
Suche...
Plus500 Depot

Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.07.2026 18:11:43

EQS-AFR: Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

Telekom Austria
8.89 CHF -2.35%
Kaufen Verkaufen

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Telekom Austria AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

21.07.2026 / 18:11 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Telekom Austria AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Halbjahresfinanzbericht-2026-1.pdf

Sprache: Englisch
Ort: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Half-Year-Financial-Report-2026-1.pdf

21.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
1020 Wien
Österreich
Internet: www.a1.group
LEI Code: 529900KCNFQU5OJH7L33

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2369524  21.07.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

Weiterlesen!

Nachrichten zu Telekom Austria AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Telekom Austria AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:00 Logo WHS Aktien im Depot aktiv bewirtschaften - Das aktive Aktiendepot
12:13 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Roche
11:33 Julius Bär: 32.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
09:59 IBM-Kurssturz: Opfer oder Profiteur des KI-Booms?
09:22 Marktüberblick: Siemens Energy und Friedrich Vorwerk gesucht
09:14 Leichter Dämpfer zum Wochenauftakt
08:45 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
06:30 KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Schwacher Wochenauftakt
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’786.90 19.94 SJUBNU
Short 15’096.35 13.84 SK3BLU
Short 15’687.27 8.99 S4VBLU
SMI-Kurs: 14’298.26 21.07.2026 17:30:31
Long 13’656.17 19.39 SZBKGU
Long 13’360.99 13.97 SYBVIU
Long 12’787.86 8.97 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Wichtigste Aktie der Welt? Analyst entfacht neue Micron-Euphorie
Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus - dank neuem Bundeswehr-Auftrag
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Goldpreis vor dem Crash? Bank of America warnt vor Parallelen zu 1980 und 2011
SpaceX-Aktie vielfach überbewertet? Ex-Fidelity-Manager setzt fairen Wert deutlich tiefer an
Umbau bei Ethereum beendet - steht ETH vor dem nächsten Schub?
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück
TeamViewer-Aktie dennoch in Grün: Cyberangriff zu spät gemeldet - Bafin greift durch

Top-Rankings

KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 29: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 29: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.