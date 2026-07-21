Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.07.2026 18:11:43
EQS-AFR: Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Telekom Austria AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Telekom Austria AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Halbjahresfinanzbericht-2026-1.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Half-Year-Financial-Report-2026-1.pdf
21.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Telekom Austria AG
|Lassallestrasse 9
|1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.a1.group
|LEI Code:
|529900KCNFQU5OJH7L33
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2369524 21.07.2026 CET/CEST
Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben
Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..Weiterlesen!
Nachrichten zu Telekom Austria AG
|
18:11
|EQS-AFR: Telekom Austria AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
18:11
|EQS-AFR: Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
17:58
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Wien: Das macht der ATX Prime am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Verluste in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.ch)
Analysen zu Telekom Austria AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNovartis-Zahlen stützen: SMI letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende im Plus - über 25'000 Punkten -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester
Der heimische Markt notierte am Dienstag höher. Der deutsche Leitindex präsentierte sich fester. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.