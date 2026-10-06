Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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06.10.2026 11:49:31
EQS-AFR: Talanx AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Talanx Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Talanx Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.talanx.com/de/investor_relations/ergebnisse_-_berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.talanx.com/en/investor_relations/reporting/financial_reports
06.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Talanx Aktiengesellschaft
|HDI-Platz 1
|30659 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.talanx.com
|LEI Code:
|5299006ZIILJ6VJVSJ32
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2411162 06.10.2026 CET/CEST
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Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
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