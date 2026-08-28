STRABAG Aktie 3464109 / AT000000STR1
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28.08.2026 07:00:04
EQS-AFR: STRABAG SE: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: STRABAG SE
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die STRABAG SE bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.strabag.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/ergebnisse-und-berichte
Sprache: Englisch
Ort: https://www.strabag.com/en/investor-relations-en/financial-publications/results-and-reports
28.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Strasse 9
|1220 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.strabag.com
|LEI Code:
|529900TYYSRJH2VJSP60
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2389712 28.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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