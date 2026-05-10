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10.05.2026 10:13:44

EQS-AFR: Softing AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

Softing
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EQS Preliminary announcement financial reports: Softing AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Softing AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

10.05.2026 / 10:13 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Softing AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: May 15, 2026
Address: https://investor.softing.com/de/news-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Language: English
Date of disclosure: May 15, 2026
Address: https://investor.softing.com/news-publications/financial-reports.html

10.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Softing AG
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar
Germany
Internet: www.softing.com

 
End of News EQS News Service

2324512  10.05.2026 CET/CEST

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