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Sirma Group Aktie 30487780 / BG1100032140

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27.03.2026 22:59:54

EQS-AFR: Sirma Group Holding JSC: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

Sirma Group
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Sirma Group Holding / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Sirma Group Holding JSC: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

27.03.2026 / 22:59 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Sirma Group Holding bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://cdn.prod.website-files.com/6827735b8287916cf5029ca6/69c6fb4dfeebe4ce6a7a9e94_8945007AD80FTJTEGH37-20251231-EN-SEP%20compressed.pdf

27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sirma Group Holding
135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
1784 Sofia
Bulgarien
Internet: https://investors.sirma.com/en

 
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