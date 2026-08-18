Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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18.08.2026 10:11:33
EQS-AFR: Siltronic AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Siltronic AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Siltronic AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 04, 2026
Address: https://www.siltronic.com/de/investoren/berichte-und-praesentationen.html
Language: English
Date of disclosure: November 04, 2026
Address: https://www.siltronic.com/en/investors/reports-and-presentations.html
18.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siltronic AG
|Einsteinstr. 172
|81677 Munich
|Germany
|Internet:
|www.siltronic.com
|LEI Code:
|5299003NKV26NNGHHR90
|End of News
|EQS News Service
|
2384842 18.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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