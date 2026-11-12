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12.11.2026 07:41:21
EQS-AFR: Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Semperit AG Holding
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Semperit AG Holding bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/berichte-praesentationen/
Sprache: Englisch
Ort: https://www.semperitgroup.com/investor-relations/reports-presentations/
12.11.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Semperit AG Holding
|Am Belvedere 10
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.semperitgroup.com
|LEI Code:
|529900PG9O7YFYX5UM88
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2433392 12.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Analysen zu Semperit AG Holding
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsenpräsentieren sich schwächer. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.