Semperit Aktie 413561 / AT0000785555
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|
13.08.2026 13:58:53
EQS-AFR: Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Semperit AG Holding
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Semperit AG Holding bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/berichte-praesentationen/
Sprache: Englisch
Ort: https://www.semperitgroup.com/investor-relations/reports-presentations/
13.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Semperit AG Holding
|Am Belvedere 10
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.semperitgroup.com
|LEI Code:
|529900PG9O7YFYX5UM88
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2382610 13.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
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