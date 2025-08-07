Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.08.2025 08:24:03

EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

RWE
34.50 CHF 3.02%
Kaufen Verkaufen

EQS Preliminary announcement financial reports: RWE Aktiengesellschaft / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
RWE Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

07.08.2025 / 08:24 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

RWE Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 14, 2025
Address: https://www.rwe.com/rwe-zwischenbericht-H1-2025

Language: English
Date of disclosure: August 14, 2025
Address: https://www.rwe.com/en/rwe-interim-report-H1-2025

07.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany
Internet: www.rwe.com

 
End of News EQS News Service

2180674  07.08.2025 CET/CEST

