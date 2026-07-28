RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.07.2026 10:41:24
EQS-AFR: RATIONAL AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RATIONAL AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die RATIONAL AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.rational-online.com/de_de/unternehmen/investor-relations/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.rational-online.com/en_gb/company/investor-relations/publications/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.rational-online.com/de_de/unternehmen/investor-relations/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.rational-online.com/en_gb/company/investor-relations/publications/
28.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RATIONAL AG
|Siegfried-Meister-Strasse 1
|86899 Landsberg am Lech
|Deutschland
|Internet:
|www.rational-online.com
|LEI Code:
|529900K139N6UFJ1A758
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2372640 28.07.2026 CET/CEST
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu RATIONAL AG
Analysen zu RATIONAL AG
|20.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|03.07.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|03.07.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|03.07.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|03.06.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: SMI etwas fester -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legen zu. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag überwiegend bergab.