RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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28.07.2026 10:41:24
EQS-AFR: RATIONAL AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: RATIONAL AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
RATIONAL AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed for the business year 2025:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: https://www.rational-online.com/de_de/unternehmen/investor-relations/publikationen/
Language: English
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: https://www.rational-online.com/en_gb/company/investor-relations/publications/
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: https://www.rational-online.com/de_de/unternehmen/investor-relations/publikationen/
Language: English
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: https://www.rational-online.com/en_gb/company/investor-relations/publications/
28.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|RATIONAL AG
|Siegfried-Meister-Strasse 1
|86899 Landsberg am Lech
|Germany
|Internet:
|www.rational-online.com
|LEI Code:
|529900K139N6UFJ1A758
|End of News
|EQS News Service
|
2372640 28.07.2026 CET/CEST
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu RATIONAL AG
Analysen zu RATIONAL AG
|20.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|03.07.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|03.07.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|03.07.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|03.06.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
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