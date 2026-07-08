EQS-AFR: PSI Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PSI Software SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PSI Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG



08.07.2026 / 23:15 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.07.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.07.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.07.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Ort:

Hiermit gibt die PSI Software SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.07.2026Ort: https://www.psi.de/Einzelabschluss_PSI_SE_2025.pdf Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.07.2026Ort: https://www.psi.de/Bericht_2025.pdf Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.07.2026Ort: https://www.psi.de/Report_2025.pdf Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 28.07.2026Ort: https://www.psi.de/Bericht_Q2_2026.pdf Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 28.07.2026Ort: https://www.psi.de/Report_Q2_2026.pdf

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