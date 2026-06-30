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PSI Software Aktie 10263289 / DE000A0Z1JH9

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30.06.2026 22:06:03

EQS-AFR: PSI Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

PSI Software
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PSI Software SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PSI Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

30.06.2026 / 22:06 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die PSI Software SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 08.07.2026
Ort: https://www.psi.de/Einzelabschluss_PSI_SE_2025.pdf

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 08.07.2026
Ort: https://www.psi.de/Bericht_2025.pdf

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 08.07.2026
Ort: https://www.psi.de/Report_2025.pdf

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026
Ort: https://www.psi.de/Bericht_Q2_2026.pdf

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026
Ort: https://www.psi.de/Report_Q2_2026.pdf

30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PSI Software SE
Dircksenstrasse 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Internet: www.psi.de

 
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2357346  30.06.2026 CET/CEST

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