Pferdewetten.de Aktie 49648378 / DE000A2YN777
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31.03.2026 23:27:34
EQS-AFR: pferdewetten.de AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: pferdewetten.de AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die pferdewetten.de AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026
Ort: http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026
Ort: http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/
31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|pferdewetten.de AG
|Kaistr. 4
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.pferdewetten.ag
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2301894 31.03.2026 CET/CEST