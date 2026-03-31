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31.03.2026 23:27:34

EQS-AFR: pferdewetten.de AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: pferdewetten.de AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
pferdewetten.de AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

31.03.2026 / 23:27 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die pferdewetten.de AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026
Ort: http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026
Ort: http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/

31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
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Deutschland
Internet: www.pferdewetten.ag

 
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2301894  31.03.2026 CET/CEST

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