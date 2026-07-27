Pentixapharm Aktie 138581166 / DE000A40AEG0
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27.07.2026 22:34:23
EQS-AFR: Pentixapharm Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pentixapharm Holding AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Pentixapharm Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.pentixapharm.com/investors/reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.pentixapharm.com/investors/reports
27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pentixapharm Holding AG
|Robert-Rössle-Strasse 10
|13125 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://www.pentixapharm.com/
|LEI Code:
|3912005VBOVXNDXEQZ36
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2372328 27.07.2026 CET/CEST
Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial
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