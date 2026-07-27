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Pentixapharm Aktie 138581166 / DE000A40AEG0

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27.07.2026 22:34:23

EQS-AFR: Pentixapharm Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pentixapharm Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Pentixapharm Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

27.07.2026 / 22:34 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Pentixapharm Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.pentixapharm.com/investors/reports

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.pentixapharm.com/investors/reports

27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Strasse 10
13125 Berlin
Deutschland
Internet: https://www.pentixapharm.com/
LEI Code: 3912005VBOVXNDXEQZ36

 
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2372328  27.07.2026 CET/CEST

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