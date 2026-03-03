Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
03.03.2026 12:55:23
EQS-AFR: Palfinger AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Palfinger AG
/ Release of Financial Reports
Palfinger AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG
Language: German
Address: https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/finanz-publikationen.html
Language: English
Address: https://www.palfinger.com/worldwide/en/about-palfinger/investors/publications/finance-publications.html
03.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Palfinger AG
|Lamprechtshausener Bundesstrasse 8
|5020 Salzburg
|Austria
|Internet:
|www.palfinger.ag
|End of News
|EQS News Service
|
2284604 03.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Palfinger AG
|
12:55
|EQS-AFR: Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
12:55
|EQS-AFR: Palfinger AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
09:30
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
24.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
23.02.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime startet im Minus (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Palfinger AG
Mittwoch 18 Uhr live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
Im Webinar am Mittwochabend erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen!Schnell Plätze sichern!
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
