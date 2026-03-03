Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305

03.03.2026 12:55:23

EQS-AFR: Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

Palfinger
35.75 EUR -8.45%
Kaufen Verkaufen

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Palfinger AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

03.03.2026 / 12:55 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Palfinger AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/finanz-publikationen.html

Sprache: Englisch
Ort: https://www.palfinger.com/worldwide/en/about-palfinger/investors/publications/finance-publications.html

03.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Palfinger AG
Lamprechtshausener Bundesstrasse 8
5020 Salzburg
Österreich
Internet: www.palfinger.ag

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2284604  03.03.2026 CET/CEST

