Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

14.01.2026 15:06:23

EQS-AFR: Mercedes-Benz Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Mercedes-Benz Group
55.38 CHF -1.10%
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mercedes-Benz Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Mercedes-Benz Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

14.01.2026 / 15:06 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Mercedes-Benz Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://group.mercedes-benz.com/q1-2026/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://group.mercedes-benz.com/q1-2026/en/

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026
Ort: https://group.mercedes-benz.com/q3-2026/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026
Ort: https://group.mercedes-benz.com/q3-2026/en/

14.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2260090  14.01.2026 CET/CEST

