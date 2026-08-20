Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.08.2026 12:12:03
EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Mayr-Melnhof Karton AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://mm.group/wp-content/uploads/MM-Halbjahresbericht-2026.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://mm.group/wp-content/uploads/MM-Half-year-Report-2026.pdf
20.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.mm.group
|LEI Code:
|5299001AMHDLKUM80611
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2386360 20.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12:12
|EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
12:12
|EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
09:28
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
07:45
|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM reports half-year results for 2026 (EQS Group)
|
07:45
|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2026 (EQS Group)
|
19.08.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime leichter (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX verliert 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu leichten Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.