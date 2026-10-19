Maschinenfabrik Heid Aktie 241597 / AT0000690151
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19.10.2026 12:00:01
EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Maschinenfabrik Heid AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Maschinenfabrik HEID AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.heid.info/halbjahresberichte.htm
Bemerkungen:
Die Korrektur des Halbjahresfinanzberichts erfolgt aufgrund eines formalen Fehlers. Im Anhang auf Seite 11 unter „Sonstiges“ wurde der Hinweis ergänzt, dass der Bericht weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen wurde. Die korrigierte Version ersetzt die ursprünglich veröffentlichte Fassung.
19.10.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Maschinenfabrik HEID AG
|HEID-Werkstrasse 13
|2000 Stockerau
|Österreich
|Internet:
|http://heid.info/
|LEI Code:
|529900LSSXQBKFUWPG42
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2417944 19.10.2026 CET/CEST
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