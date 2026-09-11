Maschinenfabrik Heid Aktie 241597 / AT0000690151
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11.09.2026 15:00:01
EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Maschinenfabrik Heid AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Maschinenfabrik HEID AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.heid.info/halbjahresberichte.htm
11.09.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Maschinenfabrik HEID AG
|HEID-Werkstrasse 13
|2000 Stockerau
|Österreich
|Internet:
|http://heid.info/
|LEI Code:
|529900LSSXQBKFUWPG42
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2397478 11.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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