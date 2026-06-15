EQS-AFR: LS telcom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LS telcom AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

LS telcom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG



15.06.2026 / 15:46 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.06.2026

Ort:

Hiermit gibt die LS telcom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 18.06.2026Ort: https://www.lstelcom.com/de/investor-relations/finanzberichte/

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