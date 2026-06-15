LS telcom Aktie 1197053 / DE0005754402
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15.06.2026 15:46:04
EQS-AFR: LS telcom AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: LS telcom AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
LS telcom AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: June 18, 2026
Address: https://www.lstelcom.com/de/investor-relations/finanzberichte/
15.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|LS telcom AG
|Im Gewerbegebiet 31-33
|77839 Lichtenau
|Germany
|Internet:
|www.LStelcom.com
|End of News
|EQS News Service
|
2346360 15.06.2026 CET/CEST
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