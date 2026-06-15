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LS telcom Aktie 1197053 / DE0005754402

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15.06.2026 15:46:04

EQS-AFR: LS telcom AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

LS telcom
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EQS Preliminary announcement financial reports: LS telcom AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
LS telcom AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

15.06.2026 / 15:46 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

LS telcom AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: June 18, 2026
Address: https://www.lstelcom.com/de/investor-relations/finanzberichte/

15.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: LS telcom AG
Im Gewerbegebiet 31-33
77839 Lichtenau
Germany
Internet: www.LStelcom.com

 
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2346360  15.06.2026 CET/CEST

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Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

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