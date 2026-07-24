Logwin Aktie 37115017 / LU1618151879
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24.07.2026 10:34:03
EQS-AFR: Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Logwin AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Logwin AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports
24.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Logwin AG
|an de Längten 5
|6776 Grevenmacher
|Luxemburg
|Internet:
|www.logwin-logistics.com
|LEI Code:
|529900XUC6PXMN6ABU42
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2371302 24.07.2026 CET/CEST
Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial
Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.Weiterlesen!