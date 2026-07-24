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24.07.2026 10:34:03

EQS-AFR: Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

Logwin
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Logwin AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

24.07.2026 / 10:34 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Logwin AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports

24.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Logwin AG
an de Längten 5
6776 Grevenmacher
Luxemburg
Internet: www.logwin-logistics.com
LEI Code: 529900XUC6PXMN6ABU42

 
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2371302  24.07.2026 CET/CEST

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