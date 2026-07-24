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24.07.2026 10:34:03

EQS-AFR: Logwin AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

Logwin
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EQS Preliminary announcement financial reports: Logwin AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Logwin AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

24.07.2026 / 10:34 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Logwin AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: July 29, 2026
Address: https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte

Language: English
Date of disclosure: July 29, 2026
Address: https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports

24.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Logwin AG
an de Längten 5
6776 Grevenmacher
Luxemburg
Internet: www.logwin-logistics.com
LEI Code: 529900XUC6PXMN6ABU42

 
End of News EQS News Service

2371302  24.07.2026 CET/CEST

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