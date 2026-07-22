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22.07.2026 11:18:53

EQS-AFR: Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

KRONES
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KRONES AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

22.07.2026 / 11:18 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Krones AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.krones.com/media/downloads/Q2_2026_d.pdf

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.krones.com/media/downloads/Q2_2026_e.pdf

22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Krones AG
Böhmerwaldstrasse 5
93073 Neutraubling
Deutschland
Internet: www.krones.com
LEI Code: 529900NY2GSZWWUBW049

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2369938  22.07.2026 CET/CEST

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Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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