KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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22.07.2026 11:18:53
EQS-AFR: Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KRONES AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Krones AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.krones.com/media/downloads/Q2_2026_d.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.krones.com/media/downloads/Q2_2026_e.pdf
22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Krones AG
|Böhmerwaldstrasse 5
|93073 Neutraubling
|Deutschland
|Internet:
|www.krones.com
|LEI Code:
|529900NY2GSZWWUBW049
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2369938 22.07.2026 CET/CEST
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