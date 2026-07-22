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22.07.2026 11:18:53

EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

KRONES
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EQS Preliminary announcement financial reports: KRONES AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

22.07.2026 / 11:18 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Krones AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: July 29, 2026
Address: https://www.krones.com/media/downloads/Q2_2026_d.pdf

Language: English
Date of disclosure: July 29, 2026
Address: https://www.krones.com/media/downloads/Q2_2026_e.pdf

22.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Krones AG
Böhmerwaldstrasse 5
93073 Neutraubling
Germany
Internet: www.krones.com
LEI Code: 529900NY2GSZWWUBW049

 
End of News EQS News Service

2369938  22.07.2026 CET/CEST

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