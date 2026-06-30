EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KION GROUP AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG



30.06.2026 / 14:37 CET/CEST

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Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

Hiermit gibt die KION GROUP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.07.2026Ort: https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Ver%C3%B6ffentlichungen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.07.2026Ort: https://www.kiongroup.com/en/Investor-Relations/Publications/

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