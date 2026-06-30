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30.06.2026 14:37:53

EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

KION GROUP
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KION GROUP AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

30.06.2026 / 14:37 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die KION GROUP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Ver%C3%B6ffentlichungen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.kiongroup.com/en/Investor-Relations/Publications/

30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KION GROUP AG
Thea-Rasche-Strasse 8
60549 Frankfurt/Main
Deutschland
Internet: www.kiongroup.com

 
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2357046  30.06.2026 CET/CEST

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