KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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30.06.2026 14:37:53
EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KION GROUP AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die KION GROUP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Ver%C3%B6ffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.kiongroup.com/en/Investor-Relations/Publications/
30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KION GROUP AG
|Thea-Rasche-Strasse 8
|60549 Frankfurt/Main
|Deutschland
|Internet:
|www.kiongroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2357046 30.06.2026 CET/CEST
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!