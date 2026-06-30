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30.06.2026 14:37:53

EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

KION GROUP
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EQS Preliminary announcement financial reports: KION GROUP AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

30.06.2026 / 14:37 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

KION GROUP AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Ver%C3%B6ffentlichungen/

Language: English
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://www.kiongroup.com/en/Investor-Relations/Publications/

30.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: KION GROUP AG
Thea-Rasche-Strasse 8
60549 Frankfurt/Main
Germany
Internet: www.kiongroup.com

 
End of News EQS News Service

2357046  30.06.2026 CET/CEST

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