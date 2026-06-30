KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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30.06.2026 14:37:53
EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: KION GROUP AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
KION GROUP AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Ver%C3%B6ffentlichungen/
Language: English
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://www.kiongroup.com/en/Investor-Relations/Publications/
30.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|KION GROUP AG
|Thea-Rasche-Strasse 8
|60549 Frankfurt/Main
|Germany
|Internet:
|www.kiongroup.com
|End of News
|EQS News Service
|
2357046 30.06.2026 CET/CEST
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!