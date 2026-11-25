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25.11.2026 08:15:01
EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Kapsch TrafficCom AG
/ Release of Financial Reports
Kapsch TrafficCom AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/14ae99d50b45cc69cbca5865101bdca9a303a814/KTC%20Halbjahresbericht%202026_27.pdf
Language: English
Address: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/5038e2228c21309cf22180db8657c295aa8cef4b/KTC%20Half%20year%20report%202026_27.pdf
25.11.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|LEI Code:
|529900PD3SI453KAW989
|End of News
|EQS News Service
|
2441638 25.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
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