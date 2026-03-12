EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäss § 116 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: K+S Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die K+S Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Zahlungsberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.06.2026Ort: https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/geschaeftsbericht/index.html Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.06.2026Ort: https://www.kpluss.com/en-us/investor-relations/publications/annual-report/index.html

