12.03.2026 18:15:03
EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäss § 116 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: K+S Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die K+S Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Zahlungsberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Zahlungsbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort: https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/geschaeftsbericht/index.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort: https://www.kpluss.com/en-us/investor-relations/publications/annual-report/index.html
12.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Deutschland
|Internet:
|www.k-plus-s.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2290422 12.03.2026 CET/CEST