Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’841 -0.9%  SPI 17’921 -0.2%  Dow 46’873 -1.2%  DAX 23’590 -0.2%  Euro 0.9041 0.2%  EStoxx50 5’749 -0.8%  Gold 5’120 -0.8%  Bitcoin 55’243 0.6%  Dollar 0.7843 0.4%  Öl 99.8 6.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Chip-Wettrennen: So sieht ein UBS-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD
Rüstungsaktien im Anlegerfokus: So schlagen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
Allianz-Aktie im Minus: Konzern stellt Vorstand neu auf
BMW-Aktie in Grün: Gewinn sackt ab - Ausblick bleibt zurückhaltend
Siemens Energy-Aktie schwächer: Milliardenschwerer Aktienrückkauf und Analystenstimmen im Blick
Suche...

K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.03.2026 18:15:03

EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäss § 116 WpHG

K+S
15.51 CHF 10.28%
Kaufen Verkaufen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: K+S Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäss § 116 WpHG

12.03.2026 / 18:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäss § 116 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die K+S Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Zahlungsberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Zahlungsbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort: https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/geschaeftsbericht/index.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort: https://www.kpluss.com/en-us/investor-relations/publications/annual-report/index.html

12.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel
Deutschland
Internet: www.k-plus-s.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2290422  12.03.2026 CET/CEST

Nachrichten zu K+S AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?