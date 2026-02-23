IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
23.02.2026 10:31:14
EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: IONOS Group SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
IONOS Group SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/berichte.html
Language: English
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/reports.html
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/berichte.html
Language: English
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/reports.html
23.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Strasse 57
|56410 Montabaur
|Germany
|End of News
|EQS News Service
|
2279898 23.02.2026 CET/CEST
Nachrichten zu IONOS
Analysen zu IONOS
|18.02.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|IONOS Buy
|UBS AG
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: SMI stabil -- DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex schwächer tendiert. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.