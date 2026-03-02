HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
02.03.2026 09:04:03
EQS-AFR: HUGO BOSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HUGO BOSS AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die HUGO BOSS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/de/investoren/veroeffentlichungen/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/de/investoren/veroeffentlichungen/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/de/investoren/veroeffentlichungen/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results
