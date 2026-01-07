Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

07.01.2026 10:27:05

EQS-AFR: HENSOLDT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

HENSOLDT
76.91 CHF 1.37%
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HENSOLDT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HENSOLDT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

07.01.2026 / 10:27 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die HENSOLDT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026
Ort: https://investors.hensoldt.net/de/publications

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026
Ort: https://investors.hensoldt.net/publications

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://investors.hensoldt.net/de/publications

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://investors.hensoldt.net/publications

07.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HENSOLDT AG
Willy-Messerschmitt-Str. 3
82024 Taufkirchen
Deutschland
Internet: www.hensoldt.net

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2256106  07.01.2026 CET/CEST

10.12.25 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
12.11.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
12.11.25 HENSOLDT Hold Warburg Research
12.11.25 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
