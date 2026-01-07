EQS-AFR: HENSOLDT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HENSOLDT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

HENSOLDT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG



07.01.2026 / 10:20 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









Hiermit gibt die HENSOLDT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 26.03.2026Ort: https://investors.hensoldt.net/de/publications Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 26.03.2026Ort: https://investors.hensoldt.net/publications Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 31.07.2026Ort: https://investors.hensoldt.net/de/publications Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 31.07.2026Ort: https://investors.hensoldt.net/publications

