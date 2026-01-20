ZurÃ¼ck geht es hier GrÃ¼ezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal fÃ¼r Schweizer Anleger, weitergeleitet.  ZurÃ¼ck geht es hier.
SMI 13â€™129 -1.1%  SPI 18â€™131 -1.1%  Dow 49â€™359 -0.2%  DAX 24â€™579 -1.5%  Euro 0.9264 -0.2%  EStoxx50 5â€™850 -1.3%  Gold 4â€™728 1.2%  Bitcoin 72â€™096 -2.4%  Dollar 0.7901 -0.9%  Ã–l 64.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Ã–l Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204NestlÃ©3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528Sika41879292
Top News
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
Airbus SE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Zurich Insurance-Aktie erhält Buy
Equal Weight-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital
DroneShield-Aktie steigt deutlich: Aufnahme ins Regierungs-Panel
Suche...

Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen SchÃ¤tzungen Profil Trading-Depot Watchlist
BÃ¶rsenplÃ¤tze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

BÃ¶rsenplÃ¤tze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

SchÃ¤tzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.01.2026 12:16:23

EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

Heidelberger Druckmaschinen
1.75 CHF -3.80%
Kaufen Verkaufen

EQS Preliminary announcement financial reports: Heidelberger Druckmaschinen AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

20.01.2026 / 12:16 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Heidelberger Druckmaschinen AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: February 05, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/bericht/q3/2526

Language: English
Date of disclosure: February 05, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/report/q3/2526

20.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Heidelberger Druckmaschinen AG
KurfÃ¼rsten-Anlage 52â€“60
69115 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelberg.com

Â 
End of News EQS News Service

2262996Â Â 20.01.2026Â CET/CEST

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.11.25 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
12.11.25 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
04.08.25 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
31.07.25 Heidelberger Druckmaschinen Buy Baader Bank
21.07.25 Heidelberger Druckmaschinen Buy Baader Bank
mehr Analysen
Eintrag hinzufÃ¼gen

Erfolgreich hinzugefÃ¼gt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusÃ¤tzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusÃ¤tzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
HinzufÃ¼gen

Im BX Morning Call erklÃ¤rt Simon GÃ¶tschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

10:19 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
08:59 SMI geht auf Talfahrt
08:52 MarktÃ¼berblick: Bayer im Rallymodus
07:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI â€“ RÃ¼cksetzer zum Wochenstart
15.01.26 Julius BÃ¤r: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das BÃ¶rsenjahr 2026: Wo die FÃ¤den zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum â€“ zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13â€™667.43 19.53 S8QBLU
Short 13â€