Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007
20.01.2026 12:16:23
EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Preliminary announcement financial reports: Heidelberger Druckmaschinen AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Heidelberger Druckmaschinen AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: February 05, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/bericht/q3/2526
Language: English
Date of disclosure: February 05, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/report/q3/2526
20.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|KurfÃ¼rsten-Anlage 52â€“60
|69115 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelberg.com
|End of News
|EQS News Service
2262996Â Â 20.01.2026Â CET/CEST
Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG
Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG
|14.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|21.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
