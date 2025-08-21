|Kurse + Charts + Realtime
21.08.2025 13:29:43
EQS-AFR: H2APEX Group SCA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: H2APEX Group SCA
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
H2APEX Group SCA hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: English
Date of disclosure: August 28, 2025
Address: https://ir.h2apex.com/finanzinformationen/finanzberichte
21.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|H2APEX Group SCA
|19, rue de Flaxweiler
|6776 Grevenmacher
|Luxemburg
|Internet:
|www.h2apex.com
|End of News
|EQS News Service
|
2187122 21.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu H2APEX Group SCA Registered Shs
Analysen zu H2APEX Group SCA Registered Shs
