02.01.2026 14:04:43
EQS-AFR: H2 Core AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H2 Core AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die H2 Core AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.02.2026
Ort: https://h2core.com/investor-relations/finanzkalender/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.02.2026
Ort: https://h2core.com/en/investor-relations/financial-calendar/
02.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H2 Core AG
|Rüsdorfer Str. 8
|25746 Heide
|Deutschland
|Internet:
|www.h2core.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2253864 02.01.2026 CET/CEST