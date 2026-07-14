Greiffenberger Aktie 334399 / DE0005897300
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14.07.2026 18:36:13
EQS-AFR: Greiffenberger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Greiffenberger AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Greiffenberger AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.12.2026
Ort: https://greiffenberger.de/berichte/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.12.2026
Ort: https://greiffenberger.de/berichte/
14.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Greiffenberger AG
|Eberlestrasse 28
|86157 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.greiffenberger.de
|LEI Code:
|529900UPIZEO3UTYAZ13
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2365848 14.07.2026 CET/CEST
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