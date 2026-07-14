EQS-AFR: Greiffenberger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Greiffenberger AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Greiffenberger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG



14.07.2026 / 18:36 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.12.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.12.2026

Ort:

Hiermit gibt die Greiffenberger AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 31.12.2026Ort: https://greiffenberger.de/berichte/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 31.12.2026Ort: https://greiffenberger.de/berichte/

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