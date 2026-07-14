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Greiffenberger Aktie 334399 / DE0005897300

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14.07.2026 18:36:13

EQS-AFR: Greiffenberger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

Greiffenberger
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Greiffenberger AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Greiffenberger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

14.07.2026 / 18:36 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Greiffenberger AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.12.2026
Ort: https://greiffenberger.de/berichte/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.12.2026
Ort: https://greiffenberger.de/berichte/

14.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Greiffenberger AG
Eberlestrasse 28
86157 Augsburg
Deutschland
Internet: www.greiffenberger.de
LEI Code: 529900UPIZEO3UTYAZ13

 
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2365848  14.07.2026 CET/CEST

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