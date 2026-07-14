Greiffenberger Aktie 334399 / DE0005897300
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14.07.2026 18:36:13
EQS-AFR: Greiffenberger AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Greiffenberger AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Greiffenberger AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: December 31, 2026
Address: https://greiffenberger.de/berichte/
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: December 31, 2026
Address: https://greiffenberger.de/berichte/
14.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Greiffenberger AG
|Eberlestrasse 28
|86157 Augsburg
|Germany
|Internet:
|www.greiffenberger.de
|LEI Code:
|529900UPIZEO3UTYAZ13
|End of News
|EQS News Service
|
2365848 14.07.2026 CET/CEST
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