Geratherm Medical Aktie 1091371 / DE0005495626
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08.06.2026 09:41:23
EQS-AFR: Geratherm Medical AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Geratherm Medical AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Geratherm Medical AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.06.2026
Ort: https://www.geratherm.de/unternehmen/investor-relations/geschaeftsberichte-co
08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Geratherm Medical AG
|Fahrenheitstrasse 1
|99331 Geratal
|Deutschland
|Internet:
|www.geratherm.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2341420 08.06.2026 CET/CEST
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