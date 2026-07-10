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Gateway Real Estate Aktie 2560486 / DE000A0JJTG7

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10.07.2026 09:48:43

EQS-AFR: Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

Gateway Real Estate
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gateway Real Estate AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

10.07.2026 / 09:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Gateway Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

10.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gateway Real Estate AG
Hardenbergstrasse 28a
10623 Berlin
Deutschland
Internet: www.gateway-re.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2364058  10.07.2026 CET/CEST

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