Gateway Real Estate Aktie 2560486 / DE000A0JJTG7
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10.07.2026 09:48:43
EQS-AFR: Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gateway Real Estate AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Gateway Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications
10.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gateway Real Estate AG
|Hardenbergstrasse 28a
|10623 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.gateway-re.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2364058 10.07.2026 CET/CEST
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