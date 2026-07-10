EQS-AFR: Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gateway Real Estate AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG



10.07.2026 / 09:48 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026

Ort:

Hiermit gibt die Gateway Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 14.07.2026Ort: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 14.07.2026Ort: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 14.07.2026Ort: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 14.07.2026Ort: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

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